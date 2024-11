Rot für vollen Wiesel-Zug: Rutschpartie und Sturz

Normalerweise werden Doppelstock-Wieselzüge auch durch die Baustellen an der Nordbahn geleitet. Kürzlich war aber für eine übervolle Garnitur unerwarteterweise in Deutsch-Wagram Schluss: Die Menschenmassen drängten nach draußen, am Bahnhof und auch den Zufahrtsstraßen zwecks Abholungen war dies nicht ungefährlich.