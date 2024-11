Musks US-Spargremium will bald live auf X streamen

Die beiden Männer hatten am Donnerstag Bewerbungen erbeten von „Revolutionären im Dienste einer kleinen Regierung“ mit einem „super-hohen IQ, die bereit sind, 80+ Stunden die Woche an unspektakulären Kosteneinsparungen zu arbeiten“. Trump selbst kündigte am Donnerstagabend in Florida an, das Gremium werde einzelne Berichte über seine Arbeit vorlegen und am Ende seiner Arbeit am 4. Juli 2026, einen großen Abschlussbericht.