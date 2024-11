Mahnmal für Aufstand in Warschau beschmiert

Die Polizei ermittelte am Freitag vor Ort. Bisher bekannte sich niemand dazu, die Steine mit roter und schwarzer Farbe beschmiert zu haben. Die Balken auf dem Mahnmal erinnerten an die Farben der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA). Deren Mitglieder töteten zwischen 1943 und 1945 in der heutigen Ukraine bis zu 100.000 Angehörige der polnischen Minderheit.



