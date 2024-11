Schwedische Ministerin hat extreme Bananen-Phobie

Durchgestrichene Banane vor Besprechungszimmer

Ihre Mitarbeiter kümmern sich, dass die Ministerin nach Möglichkeit nicht mit dem Obst konfrontiert wird. In einer E-Mail von Angestellten wurde über die Aversion informiert: „Frau Brandberg hat eine starke Allergie gegen Bananen, daher wäre es zu begrüßen, wenn es in den Bereichen, in denen sie sich aufhalten wird, keine Bananen gäbe“, zitiert die Zeitung. Auf einer Tür eines Besprechungszimmers hätten ihre Mitarbeiter zudem ein Schild angebracht, das eine durchgestrichene Banane zeigt. Oft werden diese Maßnahmen mit einer „Allergie“ der Politikerin begründet.