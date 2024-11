Daumen abgehackt: War es Absicht oder ein Unfall?

Er habe neben der Frutz bei einer Feuerstelle Würste und Landjäger braten wollen. Beim Holzsammeln für das Feuer habe er versucht, mit seiner Axt einen großen Ast zu spalten. Den Ast habe er in der linken Hand gehalten und auf einen Stein gelegt. Aus Versehen habe er dann mit der Axt seinen Daumen statt des Astes getroffen. In seiner Panik habe er die stark blutende Hand mit einem Geschirrtuch umwickelt und sei ins Spital gefahren – allerdings ohne den abgetrennten Daumen. Den habe er in der Situation schlicht und einfach vergessen, schildert der Beschuldigte den Vorfall von vor zwei Jahren.