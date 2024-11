Besondere Geburt: Giraffen-Baby in Schönbrunn!

In naher Zukunft soll das Kalb dem Rest der Gruppe, einschließlich seiner fast dreijährigen Schwester, vorgestellt werden. „Eine Geburt ist für die ganze Gruppe eine große Bereicherung. Jungtiere halten alle Herdenmitglieder auf Trab und bringen eine neue Dynamik in die Gruppe“, so Eveline Dungl, zuständige Kuratorin im Tiergarten.