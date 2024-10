Tierische Freude: Baby-Glück bei den Wasserbüffeln

„Christkindl“-Nachwuchs im Jahr 2012

Die Wasserbüffel im Tiergarten Schönbrunn haben bereits mehrfach Begeisterung ausgelöst, denn in den letzten 14 Jahren gab es in der Herde bereits zweimal Nachwuchs. Am 24. Dezember 2012 erblickte der kleine Wasserbüffel „Lajos“ das Licht der Welt und wurde somit zum „Christkindl“ des Tiergartens. Mit seinen großen Kulleraugen eroberte er schnell die Herzen der Besucher und fand sogar prominente Paten in Kathrin und Gaston Glock.