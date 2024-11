„Bescherung“ für Bahnpendler schon vor Weihnachten

Bereits Mitte Dezember deckt die Bahn den Gabentisch für die heimischen Pendler. So werden dann im Zentralraum – also auf Kamptal-, Kremser-, Traisental- und Erlauftalbahn – moderne Zuggarnituren eingesetzt. „Diese sind barrierefrei, mit WLAN und Klimaanlage ausgestattet“, kündigt Verkehrslandesrat Udo Landbauer an.