Granig zu USA: Putin schwächen mit Ukraine-Hilfe

Die Frage, ob die Ukraine der NATO beitreten kann, bleibt ebenfalls offen. „Das ist eine hypothetische Diskussion“, sagt Granig. Sollte es zu einer Friedenslösung kommen und die Ukraine in ihren ursprünglichen Grenzen wiederhergestellt werden, könnte dies zu einer Diskussion über einen NATO-Beitritt führen. Doch Granig erinnert daran, dass dieser Schritt mit hohen finanziellen Belastungen verbunden ist. „Ein NATO-Beitritt ist auch teuer. Das kostet ja etwas, sich zu bewaffnen und dann Teil davon zu sein“, so Granig. Auch im Falle eines Angriffs müssten NATO-Mitglieder zur Beistandspflicht greifen, was für ein Land wie die Ukraine eine enorme Belastung darstellt.