Schulden des Landes steigen 2025 deutlich

Am ersten Tag der Budgetklausur des ÖVP-Landtagsklubs stellte Landeshauptmann Markus Wallner, der auch für die Finanzen verantwortlich zeichnet, am Mittwochabend den Entwurf für das Landesbudget 2025 vor. Dieser sieht Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2,6 Milliarden Euro vor und wurde von den Mitgliedern des ÖVP-Klubs einstimmig beschlossen. Klubobfrau Veronika Marte verwies auf die in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten dringend notwendigen Investitionen am Standort. Das betreffe vor allem die Bereiche Wirtschaft, Infrastruktur und Bildung. „Die Kennzahl für Investitionen in das Landesvermögen ist bei einem historischen Höchststand von 116,1 Millionen Euro angelangt. Das ist eine Steigerung von 15,9 Prozent“, erläuterte Marte.