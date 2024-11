Neuer Eingang und Pop-up-Hütte am Weihnachtsmarkt

113 Verkaufsstände warten

Auf den beiden Märkten am Hauptplatz und im Volksgarten laden 113 Verkaufsstände fast fünf Wochen lang täglich von vormittags bis 21 Uhr zum Besuch ein. „Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, vor allem den engagierten Beschickerinnen und Beschickern, die es jedes Jahr ermöglich, dass die Linzer Adventmärkte in all ihrer Pracht die Pforten öffnen“, so Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. „Eine weitere Kooperation ist zustande gekommen: Das an Touristengruppen verteilte Gutscheinheft gilt heuer neben dem Weihnachtsmarkt Volksgarten und dem Chriskindlmarkt am Hauptplatz auch bei Advent am Dom. Es wird sehr gut angenommen und animiert auch viele Schiffsreisende, den Linzer Adventzauber zu besuchen“, informiert die Stadträtin weiter.