Auf schmalen Pfaden hoch hinaus im Montafon

Lebensraum für Steinböcke und -geißen

Ab nun sind absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefordert, auch ein wenig Erfahrung im Klettern schadet nicht. Im zerklüfteten Fels gilt es, die beste Route nach oben zu finden. Man klettert durch einen kurzen Kamin und steht danach in unmittelbarer Nähe zum Gipfelkreuz auf der Bergspitze. Der Blick reicht weit in alle Richtungen. Besonders eindrucksvoll ist der Blick ins Gauertal, begrenzt von Tilisuna Seehorn, Weißplatte, Schwarzhorn, Geißspitze, Drei Türmen und Drusenfluh. Alpendohlen kreisen in waghalsigen Manövern um den Berg und gleiten an den Felswänden entlang. Mit etwas Glück bekommt man auch Steinböcke zu Gesicht, die sich in diesem Gelände ganz zu Hause fühlen. Die Tiere gehören zur Gattung der Ziegen, Weibchen bringen etwa 40 Kilogramm auf die Waage, während Männchen über 100 Kilogramm wiegen können. Die weiblichen Tiere werden Steingeiß genannt. Der Bock verfügt über das charakteristische gebogene Gehörn, während die Geiß nur kurze, kaum gebogene Hörner hat. Die Tiere steigen in Höhen von bis zu 3500 Meter auf, im Winter bleiben sie allerdings in tieferen Lagen. Es ist ein besonderes Erlebnis, sie in der freien Natur beobachten zu können.