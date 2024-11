Singles Night: Begleiter für die Festtage finden

Für Weihnachten hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Am 27. November lädt das Pub zur besonderen Single Night ein. Unter dem Motto „Weihnachten zu Zweit“ sollen Alleinstehende in entspannter Atmosphäre neue Bekanntschaften knüpfen können. Ein cleveres Farbcode-System, bei dem jeder Gast mit einem Sticker signalisiert, ob Interesse an Männern, Frauen oder beidem besteht, erleichtert das Kennenlernen. Zur Begrüßung gibt es für alle Single-Gäste einen kostenlosen Welcome Shot, um das Eis zu brechen. Mit guter Musik und lockerer Stimmung sorgt das Golden Harp für den idealen Rahmen, damit man ohne Druck ins Gespräch kommen und vielleicht schon seinen Weihnachtsbegleiter finden kann. Wer die kalten Tage nicht allein verbringen will, ist hier genau richtig! Mehr Informationen unter: www.goldenharp-students.pub.