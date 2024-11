Fahrzeughersteller wird nach Pleite versteigert

40 Mitarbeiter bei Insolvenzeröffnung

Das Insolvenzverfahren über die Syn Trac GmbH war am 16. Jänner am Landesgericht Wels eröffnet worden. Für die zu diesem Zeitpunkt 40 Beschäftigten ein Schock. Am 22. Oktober wurde die Schließung des Unternehmens genehmigt, die Masseverwalter Alexander Anderle beantragt hatte. Ursprünglich hatte man ja eine Sanierung geplant, schon früh wurde das Verfahren allerdings in ein Konkursverfahren abgeändert. Die anerkannten Forderungen belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro, ließ der Kreditschutzverband 1870 die von ihm vertretenen Gläubiger wissen.