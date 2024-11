Oben blau, unten grau – Nebel hat Land im Griff

Noch bleibt der Nebel und färbt den Himmel grau

„Schwere, kalte Luft liegt in den Niederungen und kommt, weil wenig Wind vorherrscht, auch nicht weg“, sagt Michael Butschek von der Geosphere Austria. Deshalb blieb der Himmel etwa über der Stadt Salzburg auch tagelang bedeckt. Am Gaisberg hingegen ragte die Spitze aus den Wolken und die Sonne schien vom Himmel. Bei diesem sogenannten Inversionswetter ist es in Höhenlagen auch wärmer als im Tal. Die Kälte schafft es nicht durch die Nebeldecke hindurch nach oben.