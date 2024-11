Wiener AKH haucht Klimt neues Leben ein

Wiedergutmachung an der eigenen Geschichte hat Wien nun an der Fassade des neuen Anna-Spiegel-Forschungsgebäudes am MedUni-Wien-Campus des AKH am Alsergrund geleistet: mit der Enthüllung einer monumentalen digitalen Rekonstruktion der „Medizin“ von Gustav Klimt – nicht nur eines seiner genialsten Werke, sondern durch seine Geschichte auch ein Mahnmal.