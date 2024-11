Mehr als 800 Millionen Diabetiker weltweit

Situation in Österreich

Etwas kritisch sind offenbar in der Studie die Zahlen für Österreich zu sehen. Laut der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) leben derzeit rund 800.000 Menschen in der Alpenrepublik mit Diabetes. Jeweils rund 60 Prozent der Betroffenen im Alter über 30 Jahren befanden sich demnach in Behandlung.