Trump telefonierte bereits am Donnerstag mit Putin

Biden will vor Trump-Antritt Hilfen auszahlen

Daher kündigte Biden an, der Ukraine noch die verbleibenden für ihre Unterstützung vorgesehenen sechs Milliarden Dollar (5,6 Mrd. Dollar) zukommen lassen. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte in der CBS-Sendung „Face the Nation“, Biden werde Trump außerdem auf die globalen Risiken hinweisen, die eine Einstellung der US-Unterstützung für die Ukraine mit sich bringen würde.