Diese Hardliner holt Trump in sein Team

Harte Position gegenüber China und Iran

Mit den bisher bekanntgewordenen Personalien in der Außenpolitik zeichnet sich zudem eine harte Position gegenüber China und dem Iran ab. So soll der Abgeordnete Mike Waltz Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus werden. Dieser bezeichnete China wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl als „größten Rivalen“. Trump müsse die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten beenden, um sich auf China zu fokussieren.