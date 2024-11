Ab Donnerstag „wohnen“ sie wieder auf der Straße

In einem abrissreifen Haus in Innsbruck fanden 30 obdachlose Menschen vorübergehend Unterschlupf – doch nun ist der Abrisstermin schneller da als erwartet. Vize-BM Georg Willi war am Montag für einen Lokalaugenschein vor Ort und gibt Auskunft über die Situation von Obdachlosen in der Landeshauptstadt.