Geringerer Gasverbrauch erhöht die Netzkosten

Das Gasnetz in Österreich umfasst derzeit 2000 Kilometer an Fernleitungen und 44.000 Verteilerleitungen. Langfristig soll davon nur ein Bruchteil übrig bleiben. Im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung 75 Terawattstunden Gas verbraucht. Die Stilllegungspläne wurden im Mai auf europäischer Ebene beschlossen, diese Bestimmung muss erst in nationales Recht gegossen werden.