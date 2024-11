Kontakt! Jetzt könnte es bei Sturm schnell gehen

Kaum hatte Hoffenheim Trainer Matarazzo in die Wüste geschickt, begann bei Sturm am Montag das Zittern um Christian Ilzer. Wie steht es um einen möglichen Abgang des Meistertrainers? Und wer könnte Ilzer in Graz nachfolgen? Viele Fragen, die in Graz zusätzlich zur Suche nach einem Sportdirektor kursieren. Die „Krone“ gibt einen Überblick.