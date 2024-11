Allerhöchste Alarmstufe bei der Finanzierung

Satte 194,7 Millionen Euro blätterte das Land im Jahr 2023 hin, die Kommunen müssten 129,8 Millionen Euro berappen, sodass sich die Gesamtkosten beim Finanzierungsbedarf auf rund 324,5 Millionen Euro beliefen. Doch wofür wird das Geld im Sozialfonds ausgegeben? Was die Ausgaben angeht, flossen im vergangenen Jahr 54,5 Millionen Euro in den Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 87,6 Millionen Euro wurden für die Existenzsicherung aufgewendet. Mit rund 127,6 Millionen Euro schlug der Bereich Chancengleichheit zu Buche. Mit Abstand am meisten Geld wurde im Bereich Senioren und Pflegevorsorge benötigt: Auf 198 Millionen Euro liefen sich die Ausgaben, denen Einnahmen in Höhe von 93 Millionen gegenüberstehen.