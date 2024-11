Ben Affleck befürchtet, „gecancelt zu werden“

Ständige Angst

Der 52-Jährige offenbarte, dass sein Leben in Hollywood nie sicher sei, weil er ständig Gefahr laufe, alles zu verlieren. Gegenüber „Deadline.com“ erklärte er: „Wir alle sind in diesem Geschäft dieser Art von Unsicherheit ausgesetzt. Ob wir nun Schauspieler, Regisseure oder Autoren sind, das Telefon könnte aufhören zu klingeln … das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, dieses Vorschussgeld. Ich weiß nicht, wann das aufhören könnte. Ich bin nur eine falsche Bemerkung davon entfernt, gecancelt zu werden oder ich bin eine Filmbombe davon entfernt, nie wieder zu arbeiten und ich habe eine Familie und so weiter.“