So viel kostet ein Wellness-Wochenende in OÖ

Extrazahlungen oft nicht inbegriffen

Der Check-In ist in den meisten Hotels zwischen 14 und 16 Uhr. Beim Auschecken muss das Hotelzimmer meist schon am Vormittag geräumt werden. Viele Kurzurlauber wollen aber das ganze Wochenende voll auskosten. Daher haben wir bei unserem Preisvergleich auch die Möglichkeit der Aufzahlung, um auch den ganzen An- und Abreisetag im Wellnessbereich nutzen zu können, erhoben. In acht Hotels war das ohne extra Kosten möglich. In allen anderen Hotels lag der Preis für eine Verlängerung zwischen 10 und 50 Euro pro Tag und Person.