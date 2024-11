Transporter kracht auf Autobahnparkplatz gegen Lkw

Schrecklicher Unfall am Montag in den frühen Morgenstunden auf einem Autobahnparkplatz bei Telfs in Tirol: Ein 21-jähriger Niederländer fuhr mit einem Kleintransporter auf einen stehenden Lkw auf. Der junge Mann erlitt Verletzungen – er war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.