Moskau sieht „positive Signale“ von Trump zu Krieg

„Die Signale sind positiv“, gab sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag in einem Interview mit Staatsmedien optimistisch. Im Wahlkampf habe „Trump darüber gesprochen, wie er das alles als Deals wahrnimmt. Und dass er ein Abkommen treffen kann, das zum Frieden führt“, so Peskow.