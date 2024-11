Mann versteckt sich nach Einbruch unter Bettdecke

Die Polizei wurde gegen 8 Uhr zu dem laufenden Einbruch in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Als die Spezialeinheit WEGA die Räumlichkeiten betrat, war der mutmaßliche Einbrecher bereits durch ein Fenster in acht Metern Höhe geflüchtet. Spuren an der Hauswand und einem Baum im Innenhof deuteten darauf hin, dass er sich an der Fassade hinuntergelassen und dann auf den Baum gesprungen war.