Zu trocken: Warnung vor hoher Waldbrandgefahr

Sofort Feuerwehr alarmieren

Wird ein Waldbrand entdeckt, solle man nicht selbst aktiv werden, sondern umgehend die Feuerwehr verständigen und am besten in sicherer Entfernung auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten, um diese bei Bedarf einweisen zu können. „Unsere Feuerwehrleute sind genau für solche Situationen ausgebildet und jederzeit bereit, auszurücken“, so Unterladstätter weiter.