Norweger sicher: „Auch Österreicher waren da …“

Während man beim norwegischen Verband das „Herumschnüffeln“ der Konkurrenz als Auszeichnung versteht, warnt Athlet Halvor Egner Granerud allerdings vor Übermut: „Irgendwas funktioniert offensichtlich. Aber es ist noch zu früh, Rückschlüsse daraus zu ziehen, weil es nicht viel heißen muss. Manche Springer treten im Sommer schon in Form an, andere liegen zwei oder drei Kilo über dem Wettkampfgewicht.“ In wenigen Tagen werden wir wissen, wie stark die Norweger wirklich sind ...