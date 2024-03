Forfang traf Stöckl: „Die Dinge wurden hässlich“

Der Österreicher selbst sieht in den Gesprächen einen guten Ansatz. Die Unzufriedenheit kann er aber nicht nachvollziehen: „Ich finde das ein bisschen seltsam. Wir haben Evaluierungen durchgeführt und versucht, einige kleine Probleme zu lösen. Aber es war immer eine Herausforderung, vor allem in den letzten Jahren, da wir nur sehr begrenzte Mittel und Mitarbeiter haben.“ Der neue Sportdirektor der Norweger, Staale Villumstad, hat angekündigt, dass man sich in Kürze zusammensetzen und die Zukunft klären möchte.