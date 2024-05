„Lehren ziehen“: Stöckl nicht mehr Norwegen-Coach

Beide Seiten möchten jetzt die „richtigen Lehren“ ziehen. Über die Hintergründe der Vereinbarung wollten sich beide Parteien nicht äußern. Der Vertrag von Stöckl hatte noch eine Laufzeit bis 2026. Doch schon Anfang des Jahres hatten die Athleten in einem offenen Brief an den Verband ihre Unzufriedenheit geäußert. Seither war der Chefcoach nicht mehr mit seinem Team bei den Wettkämpfen.