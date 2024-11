Wer bei der Hyperinflation am meisten verlor

Denn mit den strengen Mieterschutzverordnungen, die während des Krieges eingeführt worden waren, verloren die klassischen Hausbesitzer praktisch ihre Einkünfte und de facto das Weitergaberecht an ihrem Eigentum. Interessantes Detail: Diese strengen Mieterschutzverordnungen halfen wiederum dem verarmten Bürgertum, zumindest den äußeren Schein zu wahren. Viele Hofräte und mittlere Beamten konnten so ihre Wohnungen in den repräsentativen Wohngegenden halten, die sie von ihrem Gehalt niemals hätten bezahlen können, und konnten diese sogar noch den nächsten Generationen weitergeben.