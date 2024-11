Tirols SP-Chef Dornauer will Ende von Waffenverbot

Hobby wieder aufnehmen, aber nicht mehr als Jagdleiter

Nun hoffte Dornauer, dass das Waffenverbot bald Geschichte ist. Er wolle nun laut Medienberichten nach Ablauf einer fünfjährigen Frist seit seinem „unendlichen Missgeschick, das ich sehr bedauere“ einen Antrag auf Aufhebung des Bescheids stellen. Er zeigte sich zudem optimistisch, dass er bald seinem „bescheidenen Hobby wieder nachgehen darf“. Als Jagdleiter in Sellrain will er aber nicht zurückkehren: „Ich will mich nicht an die Spitze drängen.“ Zudem habe er ohnehin zu wenig Zeit, um auf die Pirsch gehen zu können.