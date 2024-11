Steirische Rallye-Fans kommen 2025 auf ihre Kosten

Gegenüber der „Steirerkrone“ rückten auch die Veranstalter der beiden anderen Events mit ihren Wunschterminen heraus: Die Murtal-Rallye soll am 30./31. Mai stattfinden. „Wir hoffen, dass wir Anfang Dezember alle nötigen Bescheide beisammen haben“, erklärt Peter Hopf, Co-Ausrichter der heuer in „ET König Rallye powered by Erdbau Peter Hopf“ umbenannten Veranstaltung rund um das Fahrtechnikzentrum in Fohnsdorf.