Obama und Biden brechen nach Niederlage Schweigen

„Es ist ganz offensichtlich nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, schreiben die Obamas in einer Stellungnahme. Aber in einer Demokratie gehe es auch darum, eingestehen zu können, „dass unsere Ansichten sich nicht immer durchsetzen“. Das ehemalige First Couple verwies darauf, dass Turbulenzen der vergangenen Jahre wie die Corona-Pandemie und die darauffolgenden Preissteigerungen es demokratischen Regierungen rund um die Welt schwer gemacht hatten. „Und die vergangene Nacht hat gezeigt, dass Amerika nicht immun ist.“ Die gute Nachricht sei, dass diese Probleme lösbar seien – aber nur, wenn man einander zuhöre und sich an die Grundsätze von Verfassung und Demokratie halte.