„Kiwi“ sorgt im Bullenstall für den nötigen Biss

In Österreich soll es für Ngatai und seine Bulls erfolgreicher laufen. Nach zuletzt nervenaufreibenden Zeiten, in denen zweimal in Folge der allerletzte Wurf zugunsten des Gegners entschied, zeigte Ngatai aber schon kräftig auf. Gegen Eisenstadt erzielte der 1,98-m-Mann stolze 36 Zähler. Dennoch durften die Bulls heuer erst zwei Siege verbuchen. „Wir sind in der Aufbauphase“, wusste der Mann aus dem Herr-der-Ringe-Land zuletzt, „aber Kapfenberg ist eine Top-Adresse in Österreich, eine sehr professionelle Organisation, die es gewohnt war, Titel zu gewinnen. Wir alle werden versuchen, das wieder möglich zu machen.“ Den nächsten Sieg jagen Ngatai und die Bulls im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) in Walfersam gegen den BC Vienna.