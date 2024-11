Sozialer Kleidertausch startet ab Montag

Die beliebte „Gwandwand“- in der Aicherpassage (Durchgang beim Mozarteum in der Dreifaltigkeitsgasse) wird auch dieses Jahr fortgeführt. Gut erhaltene Jacken und Wintermäntel werden dort an mehreren Wandgarderoben für all jene bereitgestellt, die sie benötigen. Die Stadt Salzburg unterstützt diese Initiative erneut mit 4.000 Euro.