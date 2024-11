LIVE ab 21 Uhr: Salzburg muss bei Feyenoord ran

Rückhalt wird auch das rund 50.000 Zuschauer fassende Stadion „De Kuip“ (Die Wanne) geben, in dem etwa Sturm Graz im Herbst 2022 in der Europa-League-Gruppenphase mit 0:6 unterging. „Ein Fußball-Tempel, das größte Stadion in den Niederlanden. Die Fans können einen Sturm für ihr Team entfachen“, meinte Lijnders, für den die Rückkehr in die Heimat mit „gemischten Gefühlen“ verbunden ist. „Du freust dich, in die Niederlande zu kommen. Aber ich wäre gerne mit ein paar Punkten mehr gekommen“, betonte der 41-Jährige.