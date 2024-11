Enkel von FPÖ-Politiker in Deutschland verhaftet

Sie nennen sich „Sächsische Separatisten“ und wollten am „Tag X“ Gebiete in Ostdeutschland mit Waffengewalt erobern – doch nun klickten für acht mutmaßliche Terroristen in Deutschland die Handschellen. In einer generalstabsmäßig geplanten Aktion strömten 450 Beamte in Deutschland aus und nahmen die Männer fest.