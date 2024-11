Neues Gehaltsmodell soll NÖ zum Top-Zahler machen

Modell basiert auf drei Säulen

Das Ziel der Gehaltsaufbesserung ist klar: Einen großen Anreiz für Vollzeit-Dienstverhältnisse zu schaffen. In den blau-gelben Kliniken sind derzeit 4045 Ärzte beschäftigt. Das seien laut Spitalslandesrat Ludwig Schleritzko zwar um 500 Köpfe mehr, als es noch 2015 gab, aber trotzdem seien die Wochenstunden im Schnitt um 1,8 Stunden gesunken. Der Grund: Bereits 32 Prozent der Klinikärzte nur in Teilzeit beschäftigt – Tendenz steigend. Daher wird es nicht nur monetäre Motivation für „Vollzeitler“ geben. 1000 Euro Verfügbarkeitsprämie pro Monat winken da Doktoren im Vollzeit-Modus ab 2025. All jene, die sich in gesetzlichen Teilzeitregelungen befinden, etwa wegen Alter, Kindern oder Pflege, bekommen dies aliquot ausbezahlt. Andere Teilzeit-Ärzte allerdings nicht. Eine weitere Erschwerniszulage – zusätzlich zu der aktuell gültigen Regelung – folgt für Nachtdienste in Höhe von 200 Euro ebenso.