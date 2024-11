Die Gründe dafür liegen tatsächlich in der Weite der Prärie und in der Geschichte sowie der sehr verbreiteten tiefen Religiosität des Landes. Im November wird gewählt, weil die Bauern, also die Farmer, zu dieser Jahreszeit die Ernte bereits eingebracht haben und daher auch für ein paar Tage abkömmlich sind. Das ist wichtig, weil der Weg in die nächste Ortschaft, in das nächste Wahllokal damals mit Pferd und Planwagen schon mal einen Tag dauern konnte. Da der Kirchgang am Sonntag als heilige Pflicht angesehen wurde, fiel der Sonntag als Wahltag aus. Also Dienstag.