Das „OÖ Volksblatt“ wird zur Gänze eingestellt

„Wir wollten mit dem Onlineportal in ein neues Zeitalter des ‘Volksblatts‘ starten, auch ohne tägliche Printausgabe, und damit unseren Leserinnen und Lesern weiterhin Information sowie Unterhaltung bieten. Leider ist uns eine Positionierung am Markt mit diesem neuen Angebot nicht gelungen“, wurde Wolfgang Eder, Geschäftsführer der herausgebenden OÖ Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH, zitiert. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden. U.a. der verstärkte Wettbewerb im Mediensektor sowie gestiegene Kosten hätten jedoch zu dem Entschluss geführt, so Eder.