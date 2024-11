Double-Gewinn und Liebesglück im Hohen Norden

Die Finnen, die spinnen – das zeigten sie in Folge. „Wir haben von Samstag bis Mittwoch gefeiert“, war Johannes Kreidl, Ersatz-Kapitän von Vereinslegende Petteri Pennanen und Top-Rückhalt des neuen Champions, vom Party-Marathon geschlaucht, „wir waren jeden Tag in zwei Saunen eingeladen.“ In denen der „gemeine Suomi“ ja am liebsten sein Bier genießt. „Viel geschlafen hab ich in der Zeit nicht.“