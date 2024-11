„So hat Salzburg bei Feyenoord keine Chance“

Fußball-Legende Franz Hasil genießt bis heute Heldenstatus in Rotterdam. Vor Salzburgs Champions-League-Gastspiel an der Maas sprach der 80-Jährige mit der „Krone“ über die damalige Zeit und die Chancen der Mannschaft von Cheftrainer Pep Lijnders, erstmals in dieser Königsklassen-Saison anzuschreiben.