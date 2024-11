Ruder-Talent Roidmayer träumt von Olympia

Küstenrudern wird ab 2028 olympisch – ein Umstand, der die Sportart nun für junge Talente attraktiv macht. Das dachte sich auch der 16-jährige Nikolas Roidmayer. Deshalb wechselte der Halleiner zu Saisonbeginn vom Flachwasser an die Küste und gilt als große Zukunftshoffnung. Sein erstes Jahr in der Kombinationssportart aus Sprint am Strand und Rudern im Meer verlief recht erfolgreich. Mit seiner oberösterreichischen Partnerin Caroline Schwendinger war er bei der U19-WM in Genua (It) dabei.