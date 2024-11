Familien-Grillfest endete mit 14 Verletzten

Eine Grillfeier im Kreise der Familie hatte am Wochenende im Bezirk Horn im Waldviertel für mehrere Mitglieder leider fatale Folgen. Denn gleich 14 Personen im Alter von fünf bis 82 Jahren mussten am Samstag mit Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.