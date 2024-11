Als das Herz des Schweigers Purzelbäume schlug

Für Jon Gorenc Stankovic ist es beinahe wie Heimkommen. „Es war als junger Spieler doch meine erste Station im Ausland. Der Klub und die Stadt haben seither einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, betont der Slowene. Umso mehr schmerzt es den Mittelfeld-Staubsauger, dass er verletzt nur auf der Tribüne sitzen kann. „Ich bin richtig enttäuscht, wäre so gerne in diesem Stadion aufgelaufen.“