X-Faktor für Trump

Warum liegt Donald Trump im Rennen um die US-Präsidentschaft Kopf an Kopf mit Kamala Harris? Dazu muss man die Machtstrukturen der USA verstehen. Dümmlich-arrogant wäre es, Trump-Fans als ungebildete Rechtsextreme abzuqualifizieren: Die US-Wähler messen Trump an seinen Taten in der ersten Amtsperiode, nicht an seinen Worten im dritten Wahlkampf.