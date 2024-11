„Ich sehe keinen Anlass, etwas zu verändern“

Warum wurde der Vorsprung immer geringer?

Wir wurden in der Art, in der wir Fußball gespielt haben, berechenbar und kopierbar. Wir sind auch nicht mehr die Einzigen, die auf „Jugend forscht“ setzen. Fakt ist auch, dass in der Bundesliga in zehn weiteren Klubs Red Bull drinsteckt – das gilt genauso für die Topklubs, auch wenn das ein Wiener Verein vielleicht nicht gerne hört (lacht). Uns hat in der Vergangenheit in die Karten gespielt, dass andere Klubs relativ oft den Trainer gewechselt haben und dadurch wenig Stabilität hatten. Nun ist der Vorsprung geringer geworden, wir wurden in der letzten Saison nicht Meister. Daher haben wir uns nach reiflicher Beratung mit unseren sportlichen Experten und durch Nutzen unseres Netzwerks entschlossen, dass wir uns auf eine neue Art und Weise weiterentwickeln müssen. Wir mussten eine Veränderung vornehmen, um mittelfristig wieder zu ermöglichen, eine österreichische Liga zu dominieren und einen Wettbewerbsvorsprung zu haben. Unser Grundkonzept, Spieler auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, behalten wir selbstverständlich bei. Das war eine bewusste Entscheidung und Berni (Seonbuchner, Anm.) ist es dabei gelungen, mit Pep Lijnders einen höchst kompetenten Trainer zu verpflichten. Der Prozess hat fantastisch begonnen, da haben wir gesehen, was möglich ist, wenn man befreit und offen an die Aufgabe herangeht. Ich wusste aber auch, dass es nicht linear nach oben gehen würde. Unsere Vorbereitung war exzellent, wir haben uns erneut für die Champions League qualifiziert. Das war wirtschaftlich hervorragend. Ob uns das in unserer sportlichen Entwicklung geholfen hat, muss aber in Frage gestellt werden. Wir sind jetzt noch nicht auf dem Niveau, das sieht man ja deutlich und da gibt es nichts schönzureden. Es gibt daher auch nicht den einen Schuldigen. Auch wenn das viele fordern, wäre es zu einfach, einen rauszupicken und dem alles umzuhängen.